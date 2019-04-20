وزيرة السياحة بعد التصويت بالاستفتاء: المشاركة "واجب وطني"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مساء السبت، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

وقالت وزيرة السياحة في تصريحات للصحفيين، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب واجب وطني، داعية المواطنين للمشاركة في الاستفتاء وممارسة حقهم الدستوري.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.​