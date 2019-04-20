أمين تنظيم "مستقبل وطن": المصريين قدموا صورة مضيئة في تاريخ الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
أكد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن المصريين حرصوا اليوم على توجيه رسالة قوية إلى العالم، وقدموا صورة مضيئة في تاريخ الوطنية بمشاركتهم الفعالة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأوضح عفيفي، في تصريح له عقب إدلائه بصوته، أن الإقبال الكبير اليوم يؤكد حجم الوعي لدى المصريين، مشيرًا إلى مساهمة الحزب في العملية الانتخابية بأكثر من 2600 مؤتمر وندوة تثقفية في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن مشاهد إقبال المصريين وازدحامهم أمام صناديق الاستفتاء رسالة حب وتأييد وإدراك منهم لحجم الأخطار التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أن يومي الاستفتاء المقبلين سيثبتان أن الشعب أفشل مخطاط الجماعات الإرهابية.
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