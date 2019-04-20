وزير قطاع الأعمال يدلي بصوته في الاستفتاء.. ويشيد بإقبال عمال الشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - أحمد النجار:
أدلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة مدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بالتجمع الخامس.
وأكد الوزير - في بيان للوزارة - أن المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني يجب أن يحرص عليه المواطنون.
وأشار إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل إحدى أهم الممارسات الديمقراطية، مشيدا بإقبال المواطنين على المشاركة في الاستفتاء، خاصة عمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
ودعا المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم وتقديم رسالة للعالم أجمع تؤكد وعي المصريين وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة في الاختيار.
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