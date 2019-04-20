أخبار مصر | الهيئات الصحفية والإعلامية تصدر تقاريرها حول اليوم الأول لتغطية استفتاء الدستور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيئات الصحفية والإعلامية تصدر تقاريرها حول اليوم الأول لتغطية استفتاء الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية، بدءًا من اليوم السبت.

وحددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.



واستعدت الهيئات الصحفية والإعلامية والنقابات، للاستفتاء، وأعدت عدد من المراصد وغرف العمليات، لمتابعة التغطية داخليًا وخارجيًا، ومتابعة الزملاء الصحفيين والإعلاميين، والتواصل الدائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.



"الأعلى للإعلام": تابعنا وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، متابعته على مدار اليوم الأول، ومتابعة الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية.

وقال المجلس في بيان له، إنه تابع أيضًا تواجد الإعلاميين، والعمل على تلقي شكاوى بعضهم، مؤكدًا أنه قام بإرسالها إلى الجهات المعنية، خاصة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

وأضاف المجلس أن العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، أبرزت في تغطيتها الإقبال الكثيف على لجان الاستفتاء، والذي أكد كذب ما ادعته بعض المواقع الأجنبية.

ولفت إلى أنه يواصل عبر مرصده الإعلامي، متابعة رصد بعض القنوات التي تمولها جماعة الإخوان، للرد على ما تنشره من أكاذيب، مؤكدًا أن التقارير الخاصة بالرصد على مدار اليوم، يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة العامة للاستعلامات ولجنة الرصد بمجلس الوزارء.

"الصحفيين" تصدر تقريرها الأول عن غرفة عمليات المتابعة

أصدرت نقاقة الصحفيين، تقريرًا عن أول يوم لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ حيث تلقت غرفة عمليات النقابة المكلفة بمتابعة شكاوى الزميلات والزملاء خلال ممارسة عملهم في التغطية عدة شكاوى، تم حصرها في التقرير التالي، والذي تضمن 4 شكاوى من الحاصلين على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبلغ عددهم 1746.

وأكدت النقابة في بيانها، تلقيها النقابة عدة شكاوى من غير الحاصلين على تصاريح ومن غير أعضاء النقابة، وجرى التعامل مع جميع الشكاوى دون تمييز كما يلي:



1- تلقت الغرفة عدة شكاوى من أعضاء النقابة حول تأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار التصاريح الخاصة بالصحفيين لتغطية الاستفتاء حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة حيث لم يتمكن عدد من المراسلين فى المحافظات من الحصول على التصاريح الخاصة بهم.

2- تلقت الغرفة شكوى من الزميل محمد على “بوابة الأهرام” باحتجاز الكارنيه الخاص به لحين قيامه بتصوير أعمال الاستفتاء خارج لجنة مدرسة الخطيب الخاصة بعين شمس.



3- تلقت الغرفة شكوى من الزميلة سحر عربى “المصري اليوم” لمنعها من دخول لجنة النادى الأهلى ولجنة كلية التربية الرياضية أمام برج القاهرة وقد أبلغها الأمن أن هذه تعليمات السادة القضاة.



4- تلقت الغرفة شكوى من الزميلة منال مهران بجريدة "الأسبوع" حيث تم منعها داخل اللجنة لمدة ساعة فى لجنة مدرسة الشهيد أبو شقرة بالمقطم لقيامها بالتصوير بسبب عدم حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات.

5- تلقت اللجنة شكوى من الزميل عز الدين عبد العزيز مراسل الأهرام فى أسوان حول منعه من دخول اللجان رغم وجود تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.



6- تلقت اللجنة عدة شكاوى من صحفيين غير نقابيين فى الأقاليم حول منعهم من دخول اللجان وتواصل معهم السيد النقيب لحل المشاكل التى تنشأ من عدم حصولهم على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت النقابة إن النقيب ضياء رشوان وأعضاء اللجنة، قاموا بالتواصل مع الصحفيين الذين تم منعهم من دخول اللجان، للوقوف على ظروف منعهم من أداء عملهم.

وأضافت أن النقيب واللجنة سيقومون أيضًا بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية، للإبلاغ بملاحظات النقابة على اليوم الأول لحلها خلال اليومين الثاني والثالث للاستفتاء.

"الإعلاميين" تصدر تقريرها الأول لمتابعة ورصد الأداء الإعلامي

صرح دكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، بأن لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي خلال الاستفتاء، التي شكلتها النقابة، برئاسة الإعلامية نادية مبروك، تابعت الأداء الإعلامي للشاشات للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتضم اللجنة عضوية كلًا من الإعلاميين محجوب سعدة وخالد فتوح وريهام إبراهيم وأيمن عدلي من مجلس إدارة النقابة، ومن خبراء وأساتذة الإعلام ، والدكتورة جيهان يسري، والدكتورة منى الحديدي، والدكتورة الإعلامي محمد جراح، والإعلامى عادل المصري، والدكتور مصطفى عبدالوهاب.

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وأصدرت النقابة تقريرها مؤكدة أنه جاء بعد متابعة دقيقة وشاملة لكافة المحطات الإذاعية والتليفزيونية، خلال اليوم الأول لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي جاء نصه كالتالي:

1- فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للاعلام بقنواتها وشبكاتها الاذاعية:

كان هناك حرص واضح علي المتابعة الاعلامية منذ لحظات التصويت الاولي وظهر ذلك في متابعة قنوات التليفزيون المصري عملية التصويت منذ الصباح الباكر من خلال شبكة جيدة من المراسلين المنتشرين داخل المحافظات المصرية وتم التواصل بشكل جيد مع المراسلين.

القنوات الاقليمية كذلك حرصت جميعها من الصباح علي التغطية من خلال فترات مفتوحة ع الهوا مباشرة واستضافة متخصصين داخل الاستوديو.

لوحظ مع بداية التغطية غياب القنوات المتخصصة عن المشاركة في نقل الحدث وظل ذلك حتي الواحدة ظهرا عندما بدا ضم قناتي نايل لايف والاسرة والطفل ولكن باقي القنوات المتخصصة استمرت في برامجها العادية وكان يجب ان تضم علي قناة النيل للاخبار بدلا من الاستمرار في بث برامجها المعتادة لانها بدت للمشاهد انها خارج السياق.

2- فيما يتعلق بالقنوات الخاصة:

لوحظ اهتمام قنوات CBC واكسترا نيوبيانات والنهار والمحور وصدي البلد وغابت قنوات عن التغطية والمشاركة مثل دريم والحياه واون والقاهرة والناس.

القنوات الخاصة الاخبارية مثل اكسترا نيوز كانت متميزة في التغطية من خلال انتشار جيد للكاميرات والمراسلين وعمل نوافذ علي الشاشة تنقل من محافظات مصر نقلًا مباشرًا

3- لم يتم توظيف الاغاني الوطنية القديمة لإشعال الحماس في نفوس المواطنين

4- هناك اهتمام واضح بالاستفتاء من خلال فترات البث المباشر من المواقع ، التنويهات ، جيد الاهتمام بمحافظات مصر

5- ملاحظة أهمية تحديد اسم وصفة المتحدث من الجماهير ، حيث قدمت قناة النيل للأخبار لقاءت متعددة مع الجماهير دون تحديد؟

6- الاهتمام فى القنوات الخاصة لبعضها اقل ق الحياة احمر قدمت خريطتها المعتادة فى الفترة الصباحية شارع شريف ، الحياة ٢ قدمت تنويهات مفيدة عن التعديلات الدستورية كفواصل بين برامج اليوم ، من الملاحظ عدم استخدام لوجو لهذا الحدث فى كثير من القنوات مثل ام بى سى مصر.



7- كل الخدمات الاخبارية قدمت مشاركة الرئيس فى الاستفتاء مطلوب استثمار هذه اللقطة كفاصل بينما مشاركة قرينته جائت بلقطة أرشيفية غير ملائمة قناة النهار.



ملاحظة رغم استمرار الاستفتاء فى الخارج للمصريين لم يتم التعرض له.

8- مطلوب مزيد من استخدام البيانات الرقمية كعدد المقيدين للتصويت ، توضيح عناصر التامين الامانى والطبي

9- مطلوب عرض تعليقات للمراقبين على الاستفتاء

إذاعة تعقيب رئيس الوزراء بعد مشاركته فى الاستفتاء يجب استخدامها لانها توكد حرية المواطن فى الإدلاء بنعم.

10- اتم ضم قنوات نايل لايف وقناة الاسرة والطفل الي القناة الاولي اعتبارا من الواحدة والربع ظهرا بينما استمرت قنوات النيل الثقافية ونايل سينما ونايل كوميدي ونايل دراما في ارسالها العادي.

11- يرجي عدم الاكتفاء فى التحليل على الصحفيين مطلوب توسيع مداخل التحليل وشمولها.

12- تعليقات الضيوف وبعض المراسلين كانت غير متماشية مع الصورة على الشاشة مثل الحديث عن سيناء والصورة للجان في القاهرة .. أو كثافة تواجد الشباب والصورة عكس ذلك..

13- طول الفترات المقدمة من أمام اللجان بلا تعليق من مذيع.

14- راديو مصر.التغطية جيدة ايضا..مع وجود مراسلين ومداخلات من بعض اللجان.

أيضًا لم يتم التعريف بالمواد المعدلة وشرحها وأهمية الإستفتاء عليها.

15- الاعتماد على الأسلوب العاطفي وكون المشاركة واجب وطني من خلال الحوارات أو الأغاني المذاعة، ومن الافضل تقديم معلومات وارقام وبيانات.

هيئة الاستعلامات: استفتاء الدستور شهد تغطية واسعة من الإعلام الأجنبي

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي بدأت اليوم السبت وتستمر حتى بعد غد الاثنين، شهدت تغطية واسعة من الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية.

وأضافت في بيان لها، أن القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة مشكلة من 10 قضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، منح لهذه الهيئة حق وضع القواعد طبقاً للمادة رقم 3 بالفقرة 13 من القانون والتى تنص على "وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد".

وتابعت: "وبناء على هذا ووفقاً للإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للإنتخابات، منحت الهيئة حق تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بداخل مراكز وجمعيات ولجان الاقتراع لـ 4300 صحفى وإعلامى مصري، بينما منحت المراسلين الأجانب المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات 548 تصريحاً، وتضم قائمة المراسلين الأجانب ممثلين لنحو 127 مؤسسة إعلامية وصحفية منهم 32 وكالة أنباء، 43 قناة تليفزيونية، 13 محظة إذاعية، 39 صحيفة، يتوزعون على كل قارات العالم، منهم 41 مؤسسة أوروبية و23 أمريكية و27 آسيوية و36 عربية".

ونوهت الى أن التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات تعطى الحق للصحفيين والإعلاميين فى دخول مراكز وجمعيات ولجان الانتخابات، بينما تكفل القوانين المصرية- بما فيها من قواعد منظمة للعمل الصحفى والإعلامى ولمن يتمتعون بها ويخضعون لها- الحق فى التغطية للاستفتاء من خارج هذه المقار، مشيرة الى أن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم أى شكاوى من المراسلين المعتمدين لديها فى مصر أثناء تغطيتهم للاستفتاء.