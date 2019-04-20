أخبار مصر | عاجل.. "الطيب" يكلف صالح عباس بتسيير أعمال المجلس الأعلى للأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الطيب" يكلف صالح عباس بتسيير أعمال المجلس الأعلى للأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تكليف الشيخ صالح عباس جمعة، القائم بعمل وكيل الأزهر، بتسيير أعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بصفة مؤقتة، بجانب عمله، وفقًا لأحكام القانون.‎

وكان الإمام الأكبر، أصدر قرارا بتكليف محمود زغلول، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف، بمهام منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، في فبراير الماضي.