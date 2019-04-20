أخبار مصر | الوزير: "التذكرة والخردة أبرز إجراءات تعظيم الموارد الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير: "التذكرة والخردة أبرز إجراءات تعظيم الموارد الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن خطته لتطوير وزارة النقل تتضمن اتخاذ عدة إجراءات في سبيل تعظيم الموارد الذاتية وتطويرها، خاصة في مرفق السكة الحديد وذلك مع تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزير، خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتجمع، أن هذه الإجراءات شملت حوكمة التذكرة ومنع الركاب من التهرب منها بفرض غرامات قائلا: "ليه تروح للغرامة القاسية لما ممكن تروح للشباك وتحجز تذكرة".

وتابع: كذلك تعظيم الاستفادة من بيع الخردة قائلا: "عشان أكون صادق مش نفس الكمية اللي كانت بتتباع بـ 12 مليون جنيه هي اللي اتباعت ب 340 مليون.. إحنا زودنا الخردة وجمعنا الكهنة عشان تتباع بالكامل".

كما ألقى الضوء على اعتماده على العمرات والإصلاحات بشكل جيد، وكذلك الاستفادة من الكوارد المتاحة بالفعل لدى السكة الحديد كعربات الجولف والتي أمر بإعادة استخدامها لنقل كبار السن في محطة مصر، وكذلك فتح نفق عبور المشاة.

وأعلن الوزير عزمه زيادة محطات السكك الحديد في الفترة القادمة بهدف مواكبة الزيادة السكانية التي تحدث في مصر.

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وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.