الوطنية للانتخابات:دور هام للمجتمع المدني بالاستفتاء

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لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اهتمام الهيئة بالمتابعة الدولية لمنظمات المجتمع المدني ودورها في تسيير عملية الاستفتاء. واستعرض جهود الهيئة للإعداد والتحضير للاستفتاء، وتوفير الدعم الفنى واللوجيستي لضمان إجراء عملية الاستفتاء في نزاهة وشفافية، لافتا إلى إجراءات التيسير على المواطنين للمشاركة في الاستفتاء من مختلف الفئات، خلال استقباله، اليوم السبت، بمقر الهيئة 3 وفود من منظمات المجتمع المدني وهم ممثلو منظمة "إيكو" اليابانية، ومنتدى "جالس"، و"متطوعون بلا حدود".

بدأت غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء في متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع محافظات الجمهورية، والتى بدأت اليوم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى بعد غد الإثنين. ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مدار الساعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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