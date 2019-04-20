شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون يكشف أهمية عودة مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن النص الخاص بعودة مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية، غاية في الأهمية، لمساعدته في تخفيف الضغط والأعباء عن مجلس النواب.

وأضاف رفعت، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، قائلا: «إقبال تاريخي على الاستفتاء غير طبيعي، والناس اقتنعوا بأن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني»، متابعًا: «تم إقرار دستور 2014 على استعجال، ومنذ هذه الفترة حدثت إنجازات كبيرة، وبالتالي كان من الضروري تعديل الدستور».

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وأردف أستاذ القانون الدولي: «افتقدنا مجلس الشيوخ، ودوره مهم في إسراع صدور القوانين ومعاونة مجلس النواب، لتخفيف الضغط عليه»، متابعا: «سيعين الرئيس 60 عضوًا من بين أعضاء مجلس الشيوخ، منهم متخصصون وخبراء».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.