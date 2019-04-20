شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة إسعاف تنقل مُسنّة للإدلاء بصوتها في الاستفتاء بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلت السيدة أم أحمد عبدالباري، مقيمة بعزبة سري بكفر حمزة بالخانكة بمحافظة القليوبية، وموطنها محافظة المنوفية، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد تامر عبدالله بكفر حمزة، محمولةً على «ترولي»، حيث حملتها سيارة الإسعاف من منزلها إلى لجنتها الانتخابية وخرج لها القاضي أمام اللجنة للتوقيع وملء استمارة إبداء الرأي.

وأعربت السيدة عن حرصها الشديد على الإدلاء بصوتها بالرغم من مرضها الشديد، إيمانًا منها بأهمية صوتها الانتخابي وحقها في الإدلاء بصوتها والتعبير عن رأيها.

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل، داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.