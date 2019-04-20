شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح أحمد عن الاستفتاء: «أعداء الوطن هيموتوا ويهاجموا أي حاجة فيها خير للبلد دي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان فتوح أحمد، إن النزول للاستفتاء على التعديلات الدستورية من أهم الأشياء في الدولة التي يتحتم على جميع المواطنين القيام بها، مشيرًا إلى أن هجوم أعداء الوطن على الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبين مدى حرصهم على تدمير أي شيء فيه خير لمصر وللمواطن المصري، معلقًا: «أعداء الوطن هيموتوا ويهاجموا أي حاجة فيها خير للبلد دي».

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخبار TeN، المذاع عبر فضائية TeN، أنه لم يشارك، اليوم السبت، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشددًا على أنه سيشارك باكرًا، معلقاً: «أنا بصراحة مشاركتش النهارده بس قاعد بتفرج وفرحان من اللي بيعمله البسطاء في الاستفتاء وإن شاء الله هشارك بُكره».

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.