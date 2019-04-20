شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمة المصرية» ترصد أبرز نتائج متابعة اليوم الأول لـ«الاستفتاء على تعديل الدستور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهدت في يومها الأول بعض العناصر الإيجابية التي تم رصدها منذ الساعات الأولى لفتح اللجان أبوابها وهي سهولة عملية التصويت وتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين من قبيل توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووجود اللافتات التي توضح سير عملية الاستفتاء، ووفرت الأجهزة التنفيذية كشافات إضاءة طوارئ ومولدات كهرباء احتياطية بكل اللجان وكذلك وسائل إطفاء سريعة لمواجهة أي طارئ، وقد ساعدت تلك العناصر الإيجابية على انتظام عملية التصويت دون أدنى مشاكل تذكر.

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وذكرت المنظمة في بيان لها، أمس، تلاحظ للمنظمة وجود بعض المخالفات أثناء التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فقد لاحظ متابع المنظمة وجود لافتات خشبية تحمل عبارات «نعم للدستور» في محيط مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، كما لاحظ المتابع أمام أبواب لجان المدرسة الثانوية العسكرية (مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف) والمدرسة الثانوية الفندقية بمدينة المنيا، وجود أنصار أحد الأحزاب لتوجيه الناخبين بالتصويت بنعم لصالح التعديلات.

ولاحظ متابع المنظمة وجود أنصار أحد الأحزاب يحملون لافتات تحمل «نعم للدستور» أمام لجان مدرسة الراضي الابتدائية ومدرسة بني عتمان الابتدائية والساحة الشعبية بمركز سنورس محافظة الفيوم، وبمنطقة الجونة داخل مدرسة الجونة بمحافظة البحر الأحمر لاحظ متابع المنظمة قيام أحد الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية للجنة الوافدين مقابل التصويت بنعم لصالح التعديلات.

وأعلنت المنظمة متابعة مجريات عملية الاستفتاء على مستوى محافظات مصر من خلال منسق من كل محافظة، يتولى استقبال ملاحظات المتابعين في محافظته وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمنظمة التي تتولى إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات فور استقبالها. كما توجد شبكة من المحامين لتقديم الدعم القانوني لجميع المتابعين.