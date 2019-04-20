شكرا لقرائتكم خبر عن «البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء» تشيد بالإجراءات الأمنية وارتفاع نسبة مشاركة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نتائج أعمال البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، أن أبرز الملاحظات التي شهدها اليوم الأول هي انتشار المسيرات لأطراف تبدو داعمة للتعديل في العديد من المناطق على مستوى المحافظات محل عمل البعثة، فيما تنتشر أيضاً مظاهرة الدعوة للمشاركة عن طريق شباب الأحزاب والشخصيات العامة، الذين ساهموا بتوفير وسائل نقل للناخبين.

وأشاد وفد البعثة الذي يتابع عملية الاستفتاء بمشاركة 69 عضوًا في البعثة الدولية، انتشروا في 14 محافظة مصرية.

ويضم التحالف 4 منظمات «دولية ومحلية من ثلاث قارات وهي منظمات إيكو من اليونان، ومنتدى جالس من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.

وأكد البيان الأول للبعثة أنها لم ترصد حتى الآن ممارسات قد تؤثر على ممارسة حق التصويت، ولكنها تلفت النظر إلى ضرورة ضمان عدم تأثير المظاهر الاحتفالية على إرادة الناخبين وسوف تعمل البعثة خلال الساعات القادمة على التحقق من عدم ارتباط عمليات النقل الجماعي بأي مزايا عينية أو نقدية للمصوتين.

وأفاد البيان بأنه وفقاً لمشاهدات وفد البعثة الدولية، إلى جانب مشاهدات المتابعين المحليين المنتشرين في أربع عشرة محافظة مصرية، تم رصد عدد من الملاحظات:

بشكل عام سيطرت أجواء هادئة على سير العملية ومعدلات مشاركة تميل للمتوسط في معظم اللجان التي زارتها البعثة، مع سيطرة مظاهر احتفالية عند عدد كبير من اللجان.

في محافظة الجيزة، تم رصد وتوثيق عدة مسيرات حاشدة لمواطنين في طريقهم للإدلاء بأصواتهم، خاصة في مناطق العمرانية وبولاق الدكرور، وسط تشغيل أغاني وطنية وتوزيع أعلام على المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء الدستوري.

كما تم رصد قيام المرشحة السابقة للبرلمان «أسماء الحكيم» بقيادة مسيرة كبيرة في العمرانية رددت خلالها هتافات تطالب المواطنين بالنزول والمشاركة. وتمت ملاحظة أيضا قيام المطرب «حكيم» باعتلاء حافلة تروج للمشاركة ودعا المواطنين للمشاركة في الاستفتاء.

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وقد واجه بعض أعضاء البعثة صعوبات في محافظة الإسكندرية، تتمثل في رفض قوات التأمين دخولهم لجنة حي الجمرك أرقام 18-19، ومن ثم غادر الوفد دون دخول اللجنة. وتم التواصل مع الهيئة وتقديم شكوى، والتي قام المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة بسرعة البت فيها، وتم التواصل مع الجهات المعنية، وتيسير سُبل وصولهم لمقار الاقتراع التي تم منعهم من دخولها.

ولعل أبرز ما لفت الانتباه بشكل عام في أحداث اليوم، هو تصدر حزب «مستقبل وطن» المشهد، بقيام العديد من أماناته الفرعية في المحافظات، بدعوة المواطنين للمشاركة عن طريق مجموعة كبيرة من الشباب يرتدون قمصانًا عليها شعارات الحزب، وشعارات أخرى مكتوبًا عليها «اعمل الصح».

كما تم رصد وتوثيق عدة وقائع لقيام أفراد الحزب بتسهيل وصول بعض الناخبين إلى اللجان الخاصة بهم عن طريق متطوعين من شباب الحزب يستخدمون أجهزة حاسوب محمولة، ويطلبون من المواطنين «هويتهم التعريفية» لتسهيل وصولهم للجان الخاصة بهم.

ورصد الوفد في القليوبية مسيرة كبيرة من المواطنين يقودها صبري عبدالشافي، مدير الإدارة التعليمية ببنها، يقوم بدعوة المواطنين للمشاركة.

وفي محافظة المنيا، قام رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبدالنبي، بتوفير حافلات لنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى مقار الانتخاب، وذلك تسهيلاً على الطلاب المغتربين والمقيمين بالمدن الجامعية.

كما تم رصد واقعة مشابهة في محافظة سوهاج، حيث قام الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بقيادة الطلاب في مسيرة لحث الجمهور على المشاركة.

وفيما يتعلق بمحافظة القاهرة التي شهدت تفاوتًا في نسبة الحضور والتصويت، ما بين إقبال ضعيف في عدة أماكن، وإقبال مكثف في مناطق أخرى خاصة منطقة الساحل بشبرا مصر، تمت ملاحظة قيام غرفة القاهرة التجارية بتوفير نحو 10 سيارات لنقل المواطنين إلى مقار الاستفتاء في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة بشكل مجاني.

وفي محافظة الغربية، تصدر الواجهة حزب النور «السلفي»، الذي قام عدد من أعضائه بحمل لافتات داعمة للتعديلات الدستورية داخل لجان الاقتراع في كل من طنطا وكفر الزيات.

وفي شمال سيناء، قام اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتوفير عدة سيارات مجانية لتسهيل وصول المواطنين لمقار التصويت في مدينتي رفح والشيخ زويد.