شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: المصريون حرصوا على التصويت في أفغانستان رغم المخاطر الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن المصريين بالخارج حرصوا على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية رغم بعد المسافة بين الولايات، وخاصة في أفغانستان، التي تعاني من مخاطر أمنية، لكن هذا لم يمنع المصريين من الوصول للعاصمة كابول.

وأضافت «مكرم» من داخل غرفة عمليات الوزارة لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال حديثها مع مراسل قناة «صدى البلد»، قائلة: «فريق عمل الوزارة منذ مساء أمس الأول في تواصل مستمر مع المصريين بالخارج»، لافتة إلى تلقي غرفة العمليات لـ 170 استفسارًا تدور حول أمور لوجستية خاصة بعملية التصويت، خاصة بصلاحية الرقم القومي، وجواز السفر، نافية الشائعات الخاصة بإمكانية تصويت المصريين في الخارج إلكترونيا.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المصريين في الخارج صدروا صورة إيجابية وطنية خلال الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، متابعة: «الجاليات المصرية بذلت مجهودات كبيرة في نقل الناخبين من المناطق البعيدة لمقرات الاستفتاء.. كما قدمت السيدات المصريات نموذجا رائعا في الإقبال»، مشيدة بالجاليات المصرية في إفريقيا، التي عبرت عن صوت مصر داخل القارة السمراء، بمشاركة فاعلة.

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وأشارت «مكرم» إلى حرص المصريين في أفغانستان على المشاركة رغم عدم الاستقرار الأمني هناك، متابعة: «المصريون تحملوا بعد المسافات بين مقر إقامتهم ومقر البعثة الدبلوماسية، وأصروا على المشاركة».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.