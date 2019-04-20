شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين بالخارج: الأمن القطري منع دخول أتوبيسات الجاليات المصرية للتصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إسماعيل أحمد، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن الأمن القطري منع أتوبيسات الجالية المصرية من الوصول لمقر الاستفتاء في السفارة المصرية بقطر.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة على قناة «صدى البلد»، قائلا: «اليوم الأول للاستفتاء على الدستور الخاص بالمصريين في الخارج يشهد له العالم، وتحدثت عنه الصحف الأجنبية، وقالت إن الشعب المصري متحضر ووفي، يحب وطنه».

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن المصريين في الخارج توافدوا على اللجان منذ السابعة والنصف صباحا، متابعا: «وفرنا أتوبيسات للمصريين في السعودية والكويت، والأردن، وعمان، لنقلهم إلى مقار الاستفتاء، وكل ذلك على حساب الجالية المصرية وليست الحكومة».

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وأوضح إسماعيل أحمد أن الأمن القطري منع دخول أتوبيسات الجاليات المصرية لمقار الاستفتاء، لكن المسؤولين في السفارة المصرية تدخلوا، متابعا: «في باريس انتظر المسيحيون إخوانهم المسلمين لحين انتهاء صلاة الجمعة، وانطلقوا جميعا إلى لجان الاستفتاء رافعين شعار تحيا مصر».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.