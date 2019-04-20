شكرا لقرائتكم خبر عن والد شهيد في الاستفتاء على التعديلات الدستورية: «هذا ما تمناه نجلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص والد الشهيد أحمد محمد عبدالعظيم، أحد رجال القوات المسلحة على الذهاب، إلى مدرسة قرية الشقر الابتدائية سابقا التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، والتي تحمل اسم نجله الشهيد أحمد محمد عبدالعظيم حاليا للمشاركة في الإدلاء بصوته في التعديلات الدستورية.

وقال والد الشهيد، إن خروجي إلى لجنة الانتخابات للإدلاء بصوتي في التعديلات الدستورية، وحملي لصورة الرئيس السيسي، جاء لاستكمال مسيرة نجلي الشهيد الذي ضحى من أجل استقرار مصر وطرد الإرهابيين من أرضنا.

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وأضاف: «إنني أنظر إلى ما في مصر الآن على أن هذا ما تمناه نجلي الشهيد الذي ضحى بنفسه من أجل مصر، وما يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لصالح شعبنا الباسل الذي يتحمل كما تحملنا نحن فراق أبنائنا وفلذات أكبادنا، وأقول للشعب المصري، إن لدينا رئيسا مخلصا يحارب الفساد ويحارب الإرهاب ويحقق وحدة الدولة».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.