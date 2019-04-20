شكرا لقرائتكم خبر عن «اليوم الثاني» لاستفتاء الخارج.. المصريون يتوافدون على 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل آلاف المصريين في الخارج توافدهم على 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة، للإدلاء بأصواتهم لليوم الثانى على التوالى في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ورصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج توافد أبناء الجاليات المختلفة على مقار التصويت بعدة دول، كما استقبلت نحو 111 استفسارًا حتى الآن، اشتكى أغلبها من بُعد مقار البعثات الدبلوماسية، وحول ما إذا كان التصويت بجواز السفر أم بالإقامة، وكذلك بشأن ضرورة تسجيل البيانات في السفارة قبل التصويت.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، بالتعامل مع أي نوع من الشكاوى يتعرض لها الناخبون على مدار الساعة، مؤكدة التواصل المستمر مع جميع الجهات المعنية بعملية الاستفتاء للرد على جميع الاستفسارات، من خلال فتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأت عملية التصويت لليوم الثانى على تعديل بعض مواد الدستور في مقار السفارات والقنصليات المصرية العامة، منذ الـ9 صباحًا، حسب التوقيت المحلى لكل دولة، وكان من اللافت استمرار تصدر السيدات والشباب المشهد الانتخابى.

وقال الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر في ألمانيا، إن اليوم الأول للتصويت تم بنجاح ودون أي منغصات، إذ توافد على مقار الاقتراع الـ3 مختلف الأعمار والفئات، سواء من السيدات أو الشباب أو كبار السن، وتوقّع استمرار توافد المصريين لممارسة حقهم الدستورى والمشاركة في رسم المستقبل السياسى والاقتصادى والاجتماعى لوطنهم، لافتًا إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمتها السفارة في برلين، والقنصليتين في «هامبورج وفرانكفورت» لإتمام عملية الاقتراع بشكل آمن وسهل وسلس وفِى ظل أجواء إيجابية.

ونوه «عبدالعاطى» بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالسماح للمواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومى المنتهية، بالإدلاء بأصواتهم، وهو ما شجّع الكثير منهم على المشاركة الإيجابية.

وأبدى السفير هشام بدر، سفير مصر في روما، سعادته الكبيرة لمشاركة عدد كبير من الشباب والنساء من أبناء الجالية في اليوم الثانى للاستفتاء، بما يعكس الوعى الشديد لديهم وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى وإيصال صوتهم لقيادة الدولة، مضيفًا أن ما لفت انتباهه في اليوم الأول، حضور فتاة كفيفة بصحبة والدها، للإدلاء بصوتها، وهو ما يعكس مدى الانتماء والحب الكبير الذي تكنّه لمصر وحرصها على تكبد عناء ومشقة القدوم إلى مقر السفارة من ضواحى روما.

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وأشار «بدر» إلى أن السفارة أنهت جميع التجهيزات والترتيبات لاستقبال أبناء الجالية وتسهيل إدلائهم بأصواتهم، كما تواصلت مع أفرادها كافة، لإعلامهم بالمواعيد المقررة، وتعريفهم بإجراءات وإرشادات العملية الانتخابية التي تلقتها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال محمود عثمان، رئيس الجالية في ميلانو، إن السفير إيهاب أبوسريع، القنصل العام، استقبل في اليوم الثانى عددًا كبيرًا من المصريين المقيمين بشكل شرعى، للإدلاء بأصواتهم، رغم أن بعضهم ولد ودرس في إيطاليا، ولم يزوروا مصر إلّا على فترات متباعدة.

وأوضح أن عددا كبيرا من شباب وشابات أعضاء رابطة الجالية المصرية في ميلانو وضواحيها وهم من المقيمين في إيطاليا بصورة شرعية وجميعهم يدرسون بالجامعات والمعاهد الإيطالية المختلفة في الشمال الإيطالي حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في مقر القنصلية المصرية في ميلانو استقبلهم السفير إيهاب ابوسريع القنصل العام بميلانو وأعرب عن سعادته البالغة بمشاركه أبناء الجيل الثاني من المصريين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية واستخدام حقهم الدستوري.

وأدلى نيافة الأنبا أرسانى، أسقف هولندا وبلجيكا، بصوته في مدينة لاهاى، وكان في استقباله أمجد عبدالغفار، سفير مصر في هولندا، كما شارك في التصويت آباء كهنة الإيبارشية وشعب الكنيسة.

وتزايدت أعداد المصوّتين من أبناء الجالية في المغرب، وتوافدوا فرادى وأسرًا ومجموعات على مقر السفارة الرباط، وتم تقديم جميع التسهيلات لهم، معتبرين أن مثل هذه المناسبة بمثابة مظاهرة في حب الوطن، متمنين أن تمضى الدولة في مسار الإصلاحات الشاملة بقوة وعزم لا يلين.

وحرص السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالرباط، على الترحيب بأبناء الجالية، وأكد أن عملية التصويت تتم وفقًا للقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع التأكيد على أن ممارسة هذا الحق الديمقراطى يعد دليلًا عمليًا على قدرة ورغبة المصريين في الخارج على المشاركة لصياغة مستقبل وطنهم.

ورصدت «المصرى اليوم» مشاركة كثيفة من الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما توجّهت أتوبيسات نقلت الناخبين لمقر القنصلية في نيويورك، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك في ألمانيا وأستراليا وعدد من الدول العربية.