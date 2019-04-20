شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستعلامات»: تغطية إعلامية دولية واسعة لليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي بدأت اليوم السبت شهدت تغطية واسعة من الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية.

وأضافت، في بيان: «منح القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للإنتخابات، وهي هيئة مستقلة مشكلة من عشرة قضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، لهذه الهيئة حق وضع القواعد طبقاً للمادة رقم 3 بالفقرة 13 من القانون والتى تنص على (وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد)».

وبناء على هذا ووفقاً للإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منحت الهيئة حق تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بداخل مراكز وجمعيات ولجان الاقتراع لـ 4300 صحفي وإعلامي مصري، بينما منحت المراسلين الأجانب المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات 548 تصريحاً.

وتضم قائمة المراسلين الأجانب ممثلين لنحو 127 مؤسسة إعلامية وصحفية منهم 32 وكالة أنباء، 43 قناة تليفزيونية، 13 محطة إذاعية، 39 صحيفة، يتوزعون على كل قارات العالم، منهم 41 مؤسسة أوروبية و23 أمريكية و27 آسيوية و36 عربية

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جدير بالذكر أن التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات تعطى الحق للصحفيين والإعلاميين في دخول مراكز وجمعيات ولجان الانتخابات، بينما تكفل القوانين المصرية- بما فيها من قواعد منظمة للعمل الصحفي والإعلامي ولمن يتمتعون بها ويخضعون لها- الحق في التغطية للاستفتاء من خارج هذه المقار.

ولم تتلق غرفة العمليات التابعة للهيئة العامة للاستعلامات حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم أي شكاوى من المراسلين المعتمدين لديها في مصر أثناء تغطيتهم للاستفتاء.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.