شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان الاستفتاء في المتحف الزراعي بالدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، على متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل اللجان الانتخابية بالمتحف الزراعي بحى الدقي، والتى توافد المواطنون عليها للإدلاء بأصواتهم.

وأكد المحافظ تشكيل غرفة عمليات بكل الوحدات المحلية والمديريات والتنسيق مع الغرفة الرئيسية بمقر الديوان العام للمحافظة والمتابعة الدورية لكل مسؤول وتشكيل فرق للعمل بصفه دورية على مدار الــ24 ساعة لسرعة التعامل مع أي مشكلات أو حالات طوارئ وللرد على أي شائعات قد تؤثر على سير فعاليات الاستفتاء.

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ورافق المحافظ، خلال جولته لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والعميد إيهاب رشاد، رئيس حى الدقي.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت، صباح السبت، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر اقتراع سري

مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء، ويبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة

فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام اعتبارًا من السبت في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين

20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.