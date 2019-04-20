شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القليوبية» يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد بالقناطر الخيرية.

وأكد «مجاهد» أن الاستفتاء بمثابة يوم عيد ديمقراطي لأهالي محافظة القليوبية بعد اصطحاب العائلات والأسر لأطفالهم الصغار وهم يحملون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهتفون: «نعم وألف نعم للتعديلات الدستورية وللرئيس السيسي».

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وحرص «مجاهد» على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط جموع من أهالي محافظة القليوبية الذين شاركوا أيضًا في الاستفتاء.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.