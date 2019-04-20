شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بشأن اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 15، قرار رئيس الجمهورية، رقم 194 لسنة 2019، بشأن اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية.

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