شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتجمع الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة مدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بالتجمع الخامس.

وأكد الوزير أن المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني يجب أن يحرص عليه المواطنون.

وأشار إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل إحدى أهم الممارسات الديمقراطية، مشيدا بإقبال المواطنين على المشاركة في الاستفتاء وخاصة عمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

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ودعا المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم وتقديم رسالة للعالم أجمع تؤكد وعي المصريين وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة في الاختيار.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.