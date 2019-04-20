شكرا لقرائتكم خبر عن حي الأسمرات يشهد فاعليات اليوم الأول من عملية الاستفتاء على الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حي الأسمرات إقبالا كثيفا من قبل المواطنين في اليوم الأول من عملية الاستفتاء على الدستور.

وكان حزب مستقبل وطن احد الاحزاب التي برز دورها في حشد المواطنين للتوجه للجان الانتخابية في حي الاسمرات حيث قام حازم ابو طاقية عضو الحزب بتوفير وسائل انتقال المواطنين إلى لجانهم الانتخابية كما تلبع محمد المنزلاوي امين الخزب بالمقطم بمتابعة سير عملية الاستفتاء داخل اللجان.

يذكر أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدأ اليوم السبت ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 22 أبريل.

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حيث شهدت اللجان إقبالا كثيفا مع فتح لجان التصويت، وامتدت طوابير الناخبين للادلاء بأصواتهم لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.