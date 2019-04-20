شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أمير كرارة يدلي بصوته في لجنة المغتربين بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الفنان أمير كرارة بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مساء اليوم السبت، بلجنة المغتربين بميناء الإسكندرية.

ويتواجد الفنان أمير كرارة حاليًا في الإسكندرية لتصوير مشاهده في فيلمه السينمائي «كازابلانكا»، من أجل الانتهاء منه لعرضه بالسينمات في عيد الفطر المقبل، وتشاركه البطولة الفنانة غادة عادل ومن إخراج بيتر ميمي.

وخصصت اللجنة المشرفة على الانتخابات 3 لجان بميناءي الإسكندرية والدخيلة، للتيسير على المغتربين العاملين بالجهات والشركات داخل الميناء للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وتجرى عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمختلف اللجان الفرعية بالإسكندرية البالغ عددها 762 لجنة فرعية، وذلك بعد أن فتحت المقار الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم السبت، تحت إشراف قضائي.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت في لجان الإسكندرية 4 ملايين و146 ألفًا و479 ناخبًا بالمحافظة، وتجرى عملية الاستفتاء من خلال 18 لجنة عامة تضم 762 لجنة فرعية ملحقة بـ 423 مقرا انتخابيا، بينهم 5 لجان للمغتربين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.