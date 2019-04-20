شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشقاء مكفوفين يدلون بأصواتهم في قنا.. و«الأكبر»: «جئت حُبًا في السيسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى 3 أشقاء مكفوفين، السبت، بأصواتهم داخل لجنة حسنى عبادي والسادات والسلام في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمركز الوقف شمال محافظة قنا.

أدلى الأشقاء الثلاثة بأصواتهم أمام 3 لجان مختلفة بالوقف، بعد مساعدة رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة المشرفين على الانتخابات في هذه اللجان.

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وقال الشقيق الأكبر لـ«المصري اليوم»: «لقد جئت اليوم للإدلاء بصوتي حُبًا في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورغبتي في أن يكمل مسيرته للنهوض بالبلاد وحمايتها من المعتدين والإرهابيين».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت، صباح السبت، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر اقتراع سري

مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء، ويبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919

لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام اعتبارًا من السبت في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين

20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.