شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: عدم المشاركة في الاستفتاء مثل «كتم الشهادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإدلاء بالتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مثل الشهادة، مشيرا إلى أن كل من يشارك في ذلك يعتبر أهلا لأداء الأمانة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية جديدة «dmc»: «كل واحد لازم يعرف هو بيعمل إيه اللى مش هيروح يدلى بصوته مثل العازف عن الشهادة، روح قول نعم أو لا المهم لا يعزف».

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.