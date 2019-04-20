شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: تصويت المصريين فى الخارج يتزايد بشكل ملحوظ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن عملية تصويت المصريين بالخارج على التعديلات الدستورية تسير بشكل طيب، مشيرا لوجود إقبال كبير ويتزايد بشكل ملحوظ، وجهود تبذل على مستوى البعثات الدبلوماسية بالخارج لتوفير أكبر قدر من الراحة واليسر لإجراء عملية التصويت.

وقال سامح شكرى فى تصريحات لقناة ”الخليج 365” المصورة اليوم السبت، إن حالة من التفاؤل والرغبة لدى المصريين فى الخارج تسود فى أن يكون الاستفتاء على التعديلات الدستورية محطة أخرى من محطات العمل الوطنى لتحقيق المصلحة الوطنية، معربا عن أمله فى أن تتم العملية الانتخابية على أكمل وجه وأن يواصل المصريون المساهمة بالخارج فى مستقبل الوطن.

وأضاف وزير الخارجية: "أن المصريين بالخارج دائما ما يظهرون اهتمامهم بالشئون الداخلية، وقد كان ذلك واضحا خلال المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية السابقة"، مشيرا إلى أن المصريين يظهرون مرة اخرى هذا الالتزام والجهد.

وأوضح شكرى أن البعثات الدبلوماسية بالخارج تبذل كل جهدها بروح من التضامن فيما بين أجهزة الدولة والمصريين فى الخارج مما يتيح فرصة للتواصل والتعارف، كى تكون الأجواء إيجابية ومليئة بالإحساس بالفخر لمستقبل الوطن.