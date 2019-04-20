شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. وائل الإبراشى يدلى بصوته على التعديلات الدستورية بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدلى الإعلامى وائل الإبراشى، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى بدأت اليوم للمصريين فى الداخل، بمدرسه الشيخ الشعراوى بمنطقة مصر القديمه، حيث التف حوله عدد من الموطنين من أجل التقاط الصور التذكارية، وتوجيه التحية له على مساندته للحالات الإنسانية وتسليط الضوء عليها خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المذاع عب فضائية "on e".



الإبراشى



الابراشى وسط الناخبين

وأكد "الإبراشى"، أن التعديلات على الدستور تصب فى صالح المجتمع المصرى واستقرار الوطن إلى جانب حماية كافة مؤسسات الدولة، وعلى المصريين أن يشاركوا فيها بقوة من أجل الوطن ونظراً لأهميتها القصوى للبلاد، مشدداً على أن التعديلات الدستورية اعطت للمرأة مكانتها التى تستحقتها كونها مربية النشء والحارس الأول على الأسرة المصرية التى تخرج قادة المستقبل.



وائل الإبراشى بدلى بصوته



وائل الإبراشى يدلى بصوته



وائل الابراشى

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.