شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر معمرة بمطروح 125 سنة تدلى بصوتها فى مدينة السلوم: من أجل مستقبل أحفادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الحاجة مكاسب قوية جالى خميس، 125 سنة، وهى أكبر معمرة فى محافظة مطروح، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة مدرسة السادات، فى مدينة السلوم على الحدود الغربية لمصر.

واستقبلها القاضي رئيس رئيس اللجنة، وأجلسها على مقعده ووقف بجوارها، وأشرف على إنهاء إجراءات تسجيلها في الكشوف ومساعدتها حتى أدلت بصوتها وانصرافها.

وأدلت المعمرة بصوتها برفقة راتب طاهر حوسين عضو فرع المجلس القومي للمرأة بمطروح، في إطار جهود فرع المجلس، في مساعدة المرأة للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية والسياسية، وتدعيم مشاركتها الفاعلة في المجتمع، بالتزامن مع جهود أمانة المرأة وأمانة حزب مستقبل وطن بالسلوم، بمساعدة السيدات وتسهيل وصولهن للجان.

وأكدت المعمرة، أنها حضرت للمشاركة فى الاستفتاء، من أجل مصلحة الأبناء والأحفاد، والحفاظ على الوطن، ودعت الجميع وخاصة الشباب، بضرورة المشاركة.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.















