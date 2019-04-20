فيديو وصور.. الفنانة يسرا تدلى بصوتها.. وتؤكد: "لازم نخاف على بلدنا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الفنانة يسرا بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر اللجنة الانتخابية بكلية تربية رياضية بنات بالزمالك، لافته إلى أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى قائلة:"أنا بخاف على الوطن ولازم كلنا يبقى عندنا نفس الانتماء". جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. Advertisements وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا،و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



















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