شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية تقيم احتفالية للأطفال الأيتام بحضور السفير أسامة نقلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت سفارة المملكة العربية السعودية احتفالية خاصة للأطفال الأيتام، اليوم السبت، فى القصر التابع للسفارة بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة، بحضور 100 طفل من أطفال دور رعاية الأيتام، بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة.





رعت الاحتفالية الشريفة ناهد بنت فهد بن عبدالله آل هزاع، حرم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.

شملت الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار "مهرجان الحب لليتيم"، مجموعة من الفقرات الترفيهية مثل الدي جي، وألعاب وأنشطة ترفيهية مختلفة، والتلوين على الوجوه، وألعاب نطاطة، وعرض التنورة.

وامتد الاحتفال منذ الصباح وحتى الساعة الخامسة مساء، حرصت خلاله حرم السفير على التواجد وسط الأطفال ومشاركتهم فرحتهم ورسم الابتسامة على وجوههم.





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وشارك في الاحتفالية 5 جمعيات للأيتام، وأُطلعت حرم السفير من مشرفي دور الأيتام على الظروف الاجتماعية للأطفال وتعرفت على احتياجاتهم المختلفة، والأنشطة والخدمات التي تقدمها دور الأيتام للأطفال، كما تعرفت من المشرفين على نوعية الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، وآليات دمجهم في المجتمع.





وحرص السفير أسامة نقلى على المشاركة في جزء من الحفل والمشاركة في بعض فقراته. وأكد خلال تواجده على أهمية رعاية الأيتام والاهتمام بهم وذلك انطلاقاً من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي أوصت بذلك، منوهاً بالمبادرات الكبيرة التي تشهدها المملكة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأيتام.





وفي نهاية الاحتفال، تم أخذ الصور التذكارية وتوزيع الهدايا على الأطفال.







