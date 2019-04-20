شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيزة" تخصص سيارة لنقل مسن للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابه سريعة من محافظة الجيزة سارع حى الهرم بتلبية رغبة أحد المواطنين من كبار السن فى الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تم تخصيص سيارة له بمرافقة أحد موظفى الحى لنقله إلى مقر لجنته بنطاق حى الهرم للإدلاء بصوته وإعادته الى منزله مجدداً .

وقال العميد هانى رضا رئيس حى الهرم أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوفير سبل الراحة للمواطنين تم توفير السيارة للمواطن لمساعدته فى الإدلاء بصوته فى التعديلات الدستورية للتسهيل عليه نظراً لصعوبة تحركه من منزله.







