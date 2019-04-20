- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيزة" تخصص سيارة لنقل مسن للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابه سريعة من محافظة الجيزة سارع حى الهرم بتلبية رغبة أحد المواطنين من كبار السن فى الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تم تخصيص سيارة له بمرافقة أحد موظفى الحى لنقله إلى مقر لجنته بنطاق حى الهرم للإدلاء بصوته وإعادته الى منزله مجدداً .
وقال العميد هانى رضا رئيس حى الهرم أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوفير سبل الراحة للمواطنين تم توفير السيارة للمواطن لمساعدته فى الإدلاء بصوته فى التعديلات الدستورية للتسهيل عليه نظراً لصعوبة تحركه من منزله.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجيزة" تخصص سيارة لنقل مسن للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.