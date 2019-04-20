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هدى جمال عبد الناصر تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر اللجنة الانتخابية بكلية التربية بنات بالزمالك.

 

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جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريلللمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابهعلى مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا، حتى التاسعة مساءً.

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