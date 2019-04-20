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شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين فى السويد يواصلون المشاركة فى الاستفتاء لليوم الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى، واصل أبناء الجالية المصرية فى العاصمة السويدية ستوكهولم المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ صباح أمس، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.
جانب من مشاركة المصريين فى السويد
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وفيما بدأ فى الداخل صباح اليوم تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
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