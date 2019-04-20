شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتهاء تصويت اليوم الثانى للمصريين بمسقط وسط إقبال على الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى انتهى منذ قليل تصويت المصريين على التعديلات الدستورية بعد توافد اعداد كبيرة من ابناء الجالية المصرية بسلطنة عمان على مقر السفارة للتصويت على الاستفتاء وسط جو عائلى عنوانه حب الوطن حاملين إعلام مصر ومصطحبين أطفالهم.

وتستمر البعثات المصرية استقبال المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء، غدا الأحد 21 أبريل 2019، في (140) مقرا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، وذلك من الساعة 9.00 صباحًا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد، كما نصت الضوابط التي أقرتها الهيئة على أنه يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء، على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري، أو أصل بطاقة الرقم القومي، سواء أكانت سارية أم لا.