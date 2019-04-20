بالصور.. مدير أمن الفيوم يتفقد الحالة الأمنية لمقرات الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم بتفقد الحالة الامنية والمرور على مقار اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة ومتابعة سير العملية الانتخابية بالمقرات واللجان وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة.

وشدد، مدير الأمن، على القوات بحسن التعامل مع الناخبين ومساعدة كبار السن والتواجد خارج مقار اللجان للتأمين وتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما يخل بالأمن العام وانتظام العملية الانتخابية.

جاء ذلك ‏‫في إطار متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019م.

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وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا).

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.