بالصور.. العاملون بالمقاولون العرب يشاركون في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شارك عدد من العاملين بشركة "المقاولون العرب" في فعاليات اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية في كافة مواقع العمل داخل الجمهورية.

وطالب العاملون الشعب المصري بضرورة المشاركة في ذلك الحدث المهم والفارق في تاريخ مصر، لاستكمال عمليات الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء الماضي في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل

ويبلغ عدد المصريين ممن يحق لهم التصويت 61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين. وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، بينما تفتح أبوابها في الداخل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً أيام السبت - الأحد - الإثنين.