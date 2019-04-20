مشاهد من الاستفتاء: شرطي يساعد مسنًا.. وإقبال بـ"وسط البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - أسامة عبدالنبي ومحمد حسام الدين:

شهدت لجان منطقة وسط البلد بالقاهرة، إقبالًا من المواطنين للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت.

ورصدت عدسة الخليج 365، توافد المواطنين على لجان الاستفتاء.

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كما شهدت لجنة مدرسة الشهيد هشام كمال بمدينة 6 أكتوبر، مشاركة فعالة من المواطنين في الاستفتاء.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

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