رئيس لجنة بمدرسة ميت عقبة: العملية الانتخابية شهدت تطورًا نسبياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إشراق أحمد:

قال المستشار محروس درويش، رئيس اللجنة الانتخابية لمدرسة ميت عقبة الإبتدائية، إن مشاركة المواطنين في عملية الاستفتاء شهدت تطورًا نسبياً.

وأضاف درويش لمصراوي، أن فئة كبار السن غلبت على الناخبين، لكنهم حرصوا على المشاركة في الاستفتاء منذ بداية اليوم.

حضر درويش في نحو 20 استحقاق انتخابي، ما جعله يُشير إلى أن وعي الناخبين زاد مؤخرًا.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.