مايا مرسي تدعو السيدات للمشاركة بالاستفتاء: "صوتكم لمصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

دعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، سيدات مصر إلى النزول والمشاركة والإدلاء بصوتهن في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جاء ذلك في تصريح لها اليوم السبت، عقب الإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الشهيد مقدم أحمد أبو الدهب "مدرسة الدقي اﻹعدادية بنين"، قائلة: "متستخسروش صوتكم في مصر".

كانت رئيسة المجلس القومي للمرأة افتتحت صباح اليوم غرفة عمليات مكتب شكاوى المجلس المخصصة لتلقى شكاوى واستفسارات السيدات والفتيات خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية على المستوى المركزي وكل محافظات الجمهورية والتي تعمل طوال فترة التصويت حتى غلق اللجان عبر الخط الساخن رقم 15115.