في تقريرها الأول.. ١٥ ملاحظة لنقابة الإعلاميين على تغطية الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أعلن نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة تقرير اللجنة التابعة للنقابة، والمعنية بمتابعة ورصد الأداء الإعلامى خلال الاستفتاء.

وأوضح سعدة، في تصريحات اليوم السبت، أن تقرير اللجنة تضمن 15 ملاحظة، بعد متابعة دقيقة وشاملة لجميع المحطات الإذاعية والتليفزيونية خلال أعمال اليوم الأول لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وجاءت الملاحظات كالتالي:

1. فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام بقنواتها وشبكاتها الاذاعية: كان هناك حرصًا واضحًا على المتابعة الإعلامية منذ لحظات التصويت الأولى، وظهر ذلك في متابعة قنوات التلفزيون المصري عملية التصويت منذ الصباح الباكر من خلال شبكة جيدة من المراسلين المنتشرين داخل المحافظات المصرية، وتم التواصل بشكل جيد مع المراسلين.

وحرصت القنوات الإقليمية كذلك منذ الصباح على التغطية من خلال فترات مفتوحة على الهوا مباشرة، واستضافت متخصصين داخل الاستوديوهات.

كما لوحظ مع بداية التغطية غياب القنوات المتخصصة عن المشاركة في نقل الحدث، وظل ذلك حتى الواحدة ظهرًا عندما بدأ ضم قناتي "نايل لايف" و"الأسرة والطفل"، ولكن باقي القنوات المتخصصة استمرت في برامجها العادية، وكان يجب أن تضم على قناة "النيل للأخبار" بدلاً من الاستمرار في بث برامجها المعتادة، لأنها بدت للمشاهد خارج السياق.

2. فيما يتعلق بالقنوات الخاصة: لوحظ اهتمام قنوات "CBC" و"اكسترا نيوز" و"النهار" و"المحور" و"صدى البلد"، فيما غابت قنوات عن التغطية والمشاركة مثل "دريم" و"الحياة" و"أون" و"القاهرة والناس".

أما القنوات الخاصة الإخبارية مثل "إكسترا نيوز"، فكانت متميزة في التغطية من خلال انتشار جيد للكاميرات والمراسلين، وعمل نوافذ على الشاشة تنقل من المحافظات نقلاً مباشرًا.

3. لم يتم توظيف الأغاني الوطنية القديمة لإشعال الحماس في نفوس المواطنين.

4. هناك اهتمام واضح بالاستفتاء من خلال فترات البث المباشر من المواقع، والتنويهات، والاهتمام الجيد بالمحافظات.

5. لوحظت أهمية لتحديد اسم وصفة المتحدث من الجماهير، حيث قدمت قناة "النيل للأخبار" لقاءت متعددة مع الجماهير دون تحديد.

6. الاهتمام في القنوات الخاصة لبعضها أقل؛ فـ"الحياة أحمر" قدمت خريطتها المعتادة في الفترة الصباحية "شارع شريف"، و"الحياة ٢" قدمت تنويهات مفيدة عن التعديلات الدستورية كفواصل بين برامج اليوم.

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لوحظ أيضًا عدم استخدام لوجو لهذا الحدث في كثير من القنوات مثل "إم بي سي مصر".

7. كل الخدمات الإخبارية قدمت مشاركة الرئيس في الاستفتاء، بينما جاءت مشاركة قرينته بلقطة أرشيفية غير ملاءمة كما حدث في تغطية قناة "النهار".

ولوحظ أيضًا عدم التعرض للاستفتاء في الخارج رغم استمراره.

8. طلب تقرير اللجنة أيضًا مزيدًا من استخدام البيانات الرقمية كعدد المقيدين للتصويت، وتوضيح عناصر التأمين.

9. كما طُلب عرض تعليقات للمراقبين على الاستفتاء، وإذاعة تعقيب رئيس الوزراء بعد مشاركته في الاستفتاء. وأشار التقرير أن يجب استخدام هذا التعقيب لأنه يؤكد حرية المواطن في الإدلاء بصوته.

10. رصد التقرير ضم قنوات "نايل لايف" و"الأسرة والطفل" إلى القناة الأولى اعتبارًا من الواحدة والربع ظهرًا، بينما استمرت قنوات "النيل الثقافية" و"نايل سينما" و"نايل كوميدي" و"نايل دراما" في إرسالها العادي.

11. كما ناشد التقرير القنوات عدم الاكتفاء في التحليل على الصحفيين، وطلب توسيع مداخل التحليل وشمولها الباحثين.

12. وأشار التقرير إلى تعليقات الضيوف وبعض المراسلين التي كانت غير متماشية مع الصورة على الشاشة، مثل الحديث عن سيناء والصورة للجان في القاهرة، أو كثافة تواجد الشباب بينما عكست الصورة شيئًا آخر.

13. ولفت التقرير إلى طول الفترات المقدمة من أمام اللجان بلا تعليق من مذيع.

14. وأشاد التقرير بتغطية "راديو مصر" مع وجود مراسلين ومداخلات من بعض اللجان. كما لفت إلى عدم التعريف بالمواد المعدلة وشرحها وأهمية الاستفتاء عليها.

15. كما أشار إلى الاعتماد على الأسلوب العاطفي وكون المشاركة واجب وطني من خلال الحوارات أو الأغاني المذاعة، بينما من الأفضل تقديم معلومات وأرقام وبيانات.

ضمت لجنة النقابة في رئاستها الإعلامية نادية مبروك، وفي عضويتها الإعلاميين: محجوب سعدة، خالد فتوح، ريهام إبراهيم، أيمن عدلي من مجلس إدارة النقابة. ومن خبراء و أساتذة الإعلام د. جيهان يسري، د. منى الحديدي، الإعلامي محمد جراح، الإعلامي عادل المصري، د. مصطفى عبد الوهاب.