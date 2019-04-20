بالصور.. شوقي غريب يُدلي بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

أدلى الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمدرسة الشهيد اللواء ماجد أحمد إبراهيم، بمدينة نصر.

وفتحت لجان دائرة مدينة نصر، اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكثفت قوات الأمن من الشرطة والقوات المسلحة من تواجدها أمام اللجان الانتخابية.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين، الأربعاء، في مؤتمر صحفي للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.