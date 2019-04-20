"معايا وصل الغاز".. غادة إبراهيم تتعرض لموقف محرج في لجنة الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - محمود عبدالناصر:

تعرضت الفنانة غادة إبراهيم، لموقف محرج أثناء مشاركتها في الاستفتاء على الدستور.

البداية عندما توجهت غادة إبراهيم إلى مدرسة القومية المشتركة بالزمالك، للإدلاء بصوتها، لكن عندما أظهرت بطاقتها الشخصية اتضح أن اسمها لم يكن مقيدًا بكشوف الناخبين في هذه اللجنة.

وعلى إثر ذلك، منع القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية، الفنانة غادة إبراهيم من التصويت لعدم إدراج اسمها في هذه اللجنة، قائلًا: "أكيد اسمك في لجنة تانية، واسمك مش موجود هنا"، لترد عليه غادة: "أنا معايا وصل الغاز والكهرباء اللي يثبت أن محل إقامتي في الزمالك".

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وبعد خروجها من اللجنة الانتخابية، قالت غادة في تصريحات للصحفيين: "القاضي قالي لازم تروحي إلى اللجنة الموجود بها اسمك".

وانصرفت غادة من المدرسة القومية بالزمالك، لتبدأ عملية البحث عن لجنتها الانتخابية، لتظهر منذ قليل أثناء الإدلاء بصوتها في لجنتها الانتخابية بمصر الجديدة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، دعت الأربعاء الماضي في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.