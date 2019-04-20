نواب أوسيم والوراق يدلون بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أدلى 4 نواب بدائرة الوراق وأوسيم بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي انطلقت اليوم السبت.

وأدلى كل من النائب سعد بدير بصوته في لجنة أوسيم للتعليم الأساسي، كما أدلت النائبة هيام حلاوة بصوتها بمدرسة صيدا الابتدائية، والنائب محمود الصعيدي بصوته في مدرسة أوسيم الثانوية، والنائب أحمد يوسف بصوته في لجنة برطس الإعدادية.

وتفقد النواب عددًا من اللجان بأوسيم والوراق بمحافظة الجيزة، لدعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا كثيفا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث اصطفوا في طوابير أمام المدارس.

وانطلقت اليوم السبت، عملية تصويت المصريين في الداخل بالاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور.