نائب وزير التعليم: طالب المدارس الفنية المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، إن طالب التعليم الفني هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحديث المناهج وربطها بمفهوم الجدارات، وهو أحد الأساليب التربوية، لربط المناهج بمتطلبات سوق العمل، ويأتي من خلال تحديد المهارات، والمعارف والسلوكيات المطلوبة لكل مهنة باشتراك مع الصناعة المعنية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أقامته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت، للطلاب الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة لطلاب الدبلومات الفنية، بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بالاهتمام ورعاية الطلاب الموهوبين لتشجيعهم على التفوق العلمي.

حضر التكريم الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أحمد موسى، ورئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات الدكتور محمد موسى عمارة، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني هاشم جامع، والطالب فيصل عمر محمد، أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، ومديري التعليم الفني، وموجهي عموم اتحاد طلاب المديريات الفائزة، وعدد من قيادات التعليم بالوزارة.

وأعرب مجاهد عن سعادته بالطلاب وكل من ساهم في تخطيط وتنفيذ هذه المسابقة التي يرعاها الاتحاد العام للعام الثاني على التوالي؛ لاكتشاف وتكريم طلاب التعليم الفني وإذكاء روح الابتكار ودعم المبتكرين تماشيًا مع سياسة الدولة بعيدة النظر في تطوير التعليم كحاجة أساسية لدعم واستمرار النهضة في مصرنا الغالية.

وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وعلى التفوق العلمي والتنافس والإبداع بينهم.

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وأكد أن الثروة الحقيقية في عقول الشباب وإبداعاتهم وابتكاراتهم، مشيرًا إلى أن طالب التعليم الفني هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وتعمل الوزارة على تحديث المناهج وربطها بمفهوم الجدارات، وهو أحد الأساليب التربوية، لربط المناهج بمتطلبات سوق العمل، ويأتي من خلال تحديد المهارات، والمعارف والسلوكيات المطلوبة لكل مهنة باشتراك مع الصناعة المعنية.

وأوضح أنه يتم بناء المحتوى الدراسي وفقًا لتلك المتطلبات، كما أنه جارٍ العمل على ملف الجودة لكل طالب وللمدرسة بالكامل، بحيث يكون لكل طالب ملف إنجاز يحتوي على المهارات والمعارف التي اكتسبها خلال مدة دراسته، لخروج طالب فاعل ومبدع وليس متلقي، أملًا أن تكون المسابقة في السنوات القادمة مثل مسابقة المهارات العالمية وتطبق على مستوى المحافظات بمعايير ومواصفات متخصصة (٢٢ تخصص مختلف)، وأن يشارك فريق يمثل مصر على المستوى الإقليمي ثم المستوى العالمي.

وأضاف مجاهد أن البرلمان وافق على إنشاء جامعات التكنولوجيا لمصلحة خريجي طلاب التعليم الفني مثل جامعة الدلتا بمحافظة المنوفية، والقاهرة الجديدة وبني سويف، وسيتم إنشاء جامعات أخرى تخدم طلاب التعليم الفني في المحافظات المتعددة في الصعيد، وقناة السويس تحت إشراف هيئة الجودة، مشيرًا إلى أهمية مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لدعم طلاب التعليم الفني مثال مدرسة قويسنا بالمنوفية مصنع داخل المدرسة للتدريب العملي.

من جهته، قال أحمد موسي الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية إن المسابقة تحمل أبعادًا تربوية كثيرة وأهدافًا استراتيجية للتعليم، وإعداد جيل يستطيع المنافسة عالميًا من خلال تدريب أبنائنا على التنافس وخلق دوافع التقدم وتحسين الأداء والإنجاز.

وتابع: إن المسابقة أقيمت بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم الفني واتحاد الطلاب لإعداد وتنفيذ مسابقة أوائل الطلبة في نوعيات التعليم الفني (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي) وأنشطة الاتحادات الطلابية؛ وذلك لتحديد الفرق الفائزة من الطلاب بالمركز الأول والثاني على مستوى الجمهورية.