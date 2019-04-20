محافظ القاهرة يتابع تصويت الناخبين بالجامعة العمالية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم السبت، سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك خلال جولة له ضمت الجامعة العمالية بمدينة نصر.

كان عبد العال أدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمعهد فتيات مصر الجديدة.

وفتحت لجان دائرة مدينة نصر، اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وكثفت قوات الأمن من الشرطة والقوات المسلحة من تواجدها أمام اللجان الانتخابية.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين، الأربعاء، في مؤتمر صحفي للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على مادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.