انت الان تتابع السيسي يقرر إصدار لائحة «المواد النووية» التنفيذية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 194 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، اليوم السبت. من ناحية أخرى، كشف أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أول من أمس الخميس، عن حصول مشروع الضبعة النووي على جائزة "روس آتوم"، كأحد أفضل 3 مشروعات نووية من حيث الانطلاقة، قائلا: "هذه الجائزة تؤكد الدعم الحقيقي من القيادة السياسية المصرية للمشروعات الكبرى، واهتمام مصر باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، والالتزام بأعلى درجات الأمان في المشروع.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يتم تدريب الكوادر المصرية، من خلال مدرسة الضبعة النووية الفنية، متوقعا أن تكون مصر مركزا هاما لتداول الخبرات في هذا المجال في محيطها العربي والإقليمي.وأوضح أن المشروع يتكون من 4 مفاعلات نووية، مشيرا إلى أن أول مفاعل

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