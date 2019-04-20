«الصيادلة» يعاودون الظهور فى قسم قصر النيل

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انتخابات الصيادلة

قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، وعضو المجلس الحالي، إنه توجه إلى قسم قصر النيل منذ قليل، لتحرير محضر بتزوير انتخابات الصيادلة فى فرعي القاهرة والجيزة، بعد أن تم إلغاء اجتماع المجلس الذي تم الاتفاق عليه، يوم الخميس الماضي. وأضاف فاروق فى تصريحات لـ"التحرير"، أن أعضاء المجلس امتنعوا عن الحضور اليوم للنقابة، كما أن الموظفين لم يحضروا، فى مشهد غريب وغير مفهوم، خاصة أن عددا من المرشحين حضر لتقديم طعون فى العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الأمر لن يمر مرور الكرام، والانتخابات فى القاهرة والجيزة ستعاد مرة أخرى.

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وعلمت "التحرير" من مصدر بنقابة الصيادلة، أن اجتماعا سيعقد مساء اليوم، للجنة العليا للانتخابات، لتحديد مصير انتخابات فرعيتي القاهرة والجيزة بعد الطعون المقدمة للجنة، مدعومة بأوراق ومستندات تشير إلى وجود عملية تلاعب فى كشوف الناخبين، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة قرارا بإعادة الانتخابات بالفرعيتين، كما ستحدد