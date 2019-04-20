انت الان تتابع مجلس جامعة القاهرة يوضح حقيقة تصريحات الخشت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجامعة: ملتزمون بأجندة المجلس الأعلى للجامعات بشأن الدراسة، فيما يخص طلاب الليسانس والبكالوريوس، تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا متروك لكل كلية

قال مجلس جامعة القاهرة، إنه لن يتأخر في أي وقت عن اتخاذ قرارات، للتيسير عن الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس كلما تيسر لها ذلك، وطالما جاء ذلك في إطار تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وذكر بيان صادر، اليوم السبت، عن مجلس جامعة القاهرة بكامل تشكيله، يستنكر فيه حملة الهجوم المغرضة التي تعرض لها رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال الفترة الأخيرة، موضحين أن مجلس الجامعة لاحظ نشر بعض المعلومات غير الصحيحة والمغلوطة، بشأن تصريحات الخشت، حول الإجراءات التي تم اتخاذها.

وقال مجلس جامعة القاهرة، في بيانه، إن الجامعة تعمل بشكل مؤسسي، وفي إطار القوانين واللوائح، موضحة أنها لاحظت عجز عدد من الطلاب ببعض الكليات عن سداد المصروفات الدراسية المقررة قانونا، ولذلك سعت إلى توفير موارد من التبرعات، التي وعد بها بعض رجال الأعمال والمجتمع المدني، ومن صناديق التكافل الاجتماعي لسداد

وقال مجلس جامعة القاهرة، في بيانه، إن الجامعة تعمل بشكل مؤسسي، وفي إطار القوانين واللوائح، موضحة أنها لاحظت عجز عدد من الطلاب ببعض الكليات عن سداد المصروفات الدراسية المقررة قانونا، ولذلك سعت إلى توفير موارد من التبرعات، التي وعد بها بعض رجال الأعمال والمجتمع المدني، ومن صناديق التكافل الاجتماعي لسداد الرسوم عن الطلاب المتعثرين وغير القادرين، ولدى الجامعة رصد كامل عن حالتهم الاجتماعية، ولا تشمل تلك الحالات طلاب البرامج الخاصة أو الطلاب الوافدين. اقرأ أيضا| أول رد من جامعة القاهرة على «مفاجآت الخشت» للطلاب وتابع البيان، أنه بخصوص ما أثير بشأن إضافة نسبة 5% للطلاب الراسبين للاستفادة منها عند التخرج، فإن حقيقة الوضع بشأن إعطاء درجات رأفة لطلاب السنوات النهائية، فإن هذا القرار كان معمولا به في معظم كليات الجامعة بموافقة سنوية بقرار متجدد من مجالس الكليات، ولذلك كان من اللازم تعميمه بقرار واحد، لتحقيق مبادئ المساواة والتكافؤ بين طلاب الجامعة، حتى لا يتم إعطاء بعض طلاب الكليات ميزة لا يحصل عليها طلاب كليات أخرى، وإنهاء المعاملة التمييزية لطلاب الجامعة الواحدة في شأن درجة الرأفة الحدية، وهو المعمول به في كثير من النظم العالمية. Advertisements وأضاف أن هذا القرار يطبق على طلاب السنوات النهائية، وأن هذا القرار يؤدي لتغيير حالة الطالب من حالة راسب بمادة، وبالتالي تأخر تخرجه عاما كاملا بسبب درجة واحدة، إلى خريج، بمعنى ألا يتأخر تخرج الطالب سنة كاملة بسبب درجة واحدة، خاصة أن عملية التصحيح بها جانب بشري تقديري يختلف من أستاذ إلى آخر، ولا يعقل تأخر تخرج الطالب عاما كاملا بسبب درجة واحدة في مادة واحدة، يوجد في تصحيحها جانب بشري. اقرأ أيضا| «تعليم النواب»: مفاجآت رئيس جامعة القاهرة «مهزلة» واستعرض مجلس الجامعة، محضر مجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة وقراره بهذا الشأن، إذ تبين لمجلس شؤون التعليم والطلاب وجود تباين بين مختلف كليات الجامعة، فانتهى مجلس الجامعة إلى الموافقة على القرار المعروض في جلسته المنعقدة في دورة أبريل من هذا العام، كما وافق على كل القرارات التي صدرت بإجماع الآراء. ونوه اليبان بأن الجامعة ملتزمة بأجندة المجلس الأعلى للجامعات بشأن الدراسة، فيما يخص طلاب الليسانس والبكالوريوس، كما أن أمر تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، متروك لكل كلية وفقا لظروفها وطبيعة الدراسة التي تمر بها، وبما يحقق مصلحة الطلاب، كما أن قرار إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة والتغذية، يتعلق بشهر رمضان فقط، ويأتي في إطار تخفيف الجامعة عن أبنائها الطلاب، في ضوء توافر موارد للوفاء بذلك كلما اتيح الأمر. اقرأ أيضا| إشادة بريطانية بمكافحة جامعة القاهرة للعنف ضد المرأة وكان رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن أن الجامعة قررت إضافة نسبة 5% من إجمالي درجات امتحان أي مادة واحدة فقط في حالة توقف عليها نجاح الطالب عند التخرج، بالإضافة إلى نقل حالة الطالب من الرسوب إلى مادتين في دور سبتمبر لدواعي التخرج وتحسين حالة الطالب. (التفاصيل)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس جامعة القاهرة يوضح حقيقة تصريحات الخشت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.