شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد: «لازم ننزل ونشارك في الاستفتاء علشان تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت الفنانة سميرة أحمد، في مداخلة هاتفية عبر فضائية TeN، «كل شباب مصر ضرورة المشاركة والنزول للتصويت في الاستفتاء على الدستور».

وقالت سميرة أحمد، اليوم السبت: «أرجوكم دي مصر.. لازم ندي مصر كل حاجة عايزاها.. يا نهار أبيض مصر اللي هتوصلهم لكل حاجة حلوة، لازم لازم لازم، أنا بحيي الرئيس لازم ننزل ونشارك، وبقول للرئيس إن شاء الله ربنا يوفقك».

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واختتمت مداخلتها: «علشان تحيا مصر لازم ننزل ونشارك في الاستفتاء».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.