شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرالنقل في جولة تفقدية بمحطة مصر لمتابعة انتظام العمل والخدمة المقدمة للركاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية بمحطة مصر برمسيس، حيث بدأت الجولة بتفقد اللجنة الرئيسية للتصويت على التعديلات الدستورية بمحطة مصر للإطمئنان على تقديم كافة التسهيلات للركاب للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة، خاصة مع توافر لجان للتصويت بمحطات مصر برمسيس والجيزة وسيدي جابر ومحطة مصر بالاسكندرية تسهيلا على الركاب الوافدين.

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وخلال لقائه مع عدد من المواطنين بعد ادلائهم بأصواتهم أكد وزير النقل على أن الشعب المصري يسطر اليوم تاريخا وطنيا نحو مستقبل أفضل ونحو التقدم والازدهار لمصر، مشيرا الى أن هذه التعديلات الدستورية تعزز دور كل فئات المجتمع وتعزز دور مصر على المستوى العربي والافريقي والعالمي.

ثم تفقد الفريق مهندس كامل الوزير أرصفة المحطة، حيث تابع انتظام العمل بها وانتظام جداول التشغيل، كما تابع منظومة الاكشاك الجديدة بالمحطة والتي وجه بها خلال الزيارات السابقة، حيث يتم عدد زيادة الأكشاك الحالية على أن يختص كل كشك بنوع معين من مجالات البيع (أكشاك للمنتجات الغذائية – أكشاك لبيع الجرائد والكتب – أكشاك لخدمات المحمول..) ويميز بلون معين، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وفي هذا الإطار وجه الوزير رئيس ااشركة الوطنية لعربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بسرعة تشغيل الكافيتريا الموجودة على رصيف ١ وأن تكون على مستوى عال من الخدمات المقدمة، بالإضافة ضرورة أن يكون كافة مسؤولي السكة الحديد منتشرين بكافة المحطات، وأن يتم متابعة عمل جميع طوائف التشغيل وأن يتم تقديم كافة التسهيلات للركاب.